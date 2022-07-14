«Краснодар» усилится игроком молодёжной сборной Сербии

«Краснодар» согласовал сделку по переходу полузащитника «Бачка-Тополы» Михайло Баняца, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма трансфера составит 1,6 миллиона евро. В ближайшее время о переходе 22-летнего футболиста будет объявлено официально.

В минувшем сезоне Баняц провёл в составе сербского клуба 39 матчей, в которых забил восемь голов, а также отдал 11 результативных передач.

Свой первый матч в новом сезоне «Краснодар» проведёт 17 июля против новичка РПЛ воронежского «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.