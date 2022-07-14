Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» усилится игроком молодёжной сборной Сербии

14 Июля 2022 • 13:15 Комментировать
Краснодар
...
Факел
17.07 20:00

«Краснодар» согласовал сделку по переходу полузащитника «Бачка-Тополы» Михайло Баняца, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма трансфера составит 1,6 миллиона евро. В ближайшее время о переходе 22-летнего футболиста будет объявлено официально.

В минувшем сезоне Баняц провёл в составе сербского клуба 39 матчей, в которых забил восемь голов, а также отдал 11 результативных передач.  

Свой первый матч в новом сезоне «Краснодар» проведёт 17 июля против новичка РПЛ воронежского «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Бачка-Топола Михайло Баняц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
14:44 · Россия. Премьер-лига
Ваноли сейчас находится в Москве
14:31 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Миранчуку рано возвращаться в РПЛ»
14:28 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» заявили о задаче стать чемпионами РПЛ 1
14:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА заявили, что Фукс остаётся
14:17 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с Евгеньевым
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона назвал «ерундой» слухи об уходе клиента из «Спартака» эксклюзив
14:05 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» сорвался после вопроса об уходе легионера
13:52 · Россия. Первая лига
Томаров станет новым главным тренером «Уфы»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Уход Крала - не потеря для «Спартака»
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилится игроком молодёжной сборной Сербии
12:04 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что переговоры по Степанову приостановлены
11:46 · Россия. Премьер-лига
Крал официально стал игроком «Шальке» официально
11:31 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Гайч хочет вернуться в Аргентину 1
11:07 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 15 июля 2022
Все новости
Рекомендуем