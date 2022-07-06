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Мовсисян считает, что Сперцяну рано уезжать в Европу

06 Июля 2022 • 16:36 Комментировать
Краснодар
...
Факел
17.07 20:00

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По мнению бывшего футболиста, Сперцяну не следует спешить с отъездом в Европу.

«У него такой возраст, что ему важно иметь игровую практику как раз в «Краснодаре», который стал очень сильной командой. Если он останется ещё на один год в России, то это пойдёт ему на пользу», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

В минувшем сезоне 22-летний Сперцян провёл в составе «быков» 27 матчей, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юра Мовсисян Эдуард Сперцян
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