Газинский высказался о своём будущем клубе

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, когда станет известно о клубе, в котором футболист продолжит свою карьеру.

Напомним, по окончании минувшего сезона 32-летний Газинский сообщил о решении покинуть «Краснодар», в котором провёл девять последних лет.

«Ещё два дня буду в Краснодаре, а уже затем ждёт новый клуб. Моя новая команда из Москвы? Ничего не знаю (смеется). Совсем скоро всё будет известно», — приводит слова Газинского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Газинский провёл за «Краснодар» 17 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Всего в составе «быков» полузащитник забил 14 голов и отдал 29 передач в 282 встречах.