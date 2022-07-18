В «Факеле» оценили ничью с «Краснодаром»

Спортдир воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о старте своей команды в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. Новичок элитного дивизиона в первом туре расписал мировую с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Для первого матча в сезоне мы сыграли неплохо, есть над чем работать. Надеюсь, что уже в следующем туре мы прибавим», - приводятся слова функционера на страницах Metaratings.ru.

В следующем туре российской Премьер-лиги воронежский коллектив встретится на выезде с грозненским «Ахматом». Поединок состоится в воскресенье, 24 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.