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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» оценили ничью с «Краснодаром»

18 Июля 2022 • 06:28 Комментировать
Краснодар
2:2
Факел
окончен

Спортдир воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о старте своей команды в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. Новичок элитного дивизиона в первом туре расписал мировую с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Для первого матча в сезоне мы сыграли неплохо, есть над чем работать. Надеюсь, что уже в следующем туре мы прибавим», - приводятся слова функционера на страницах Metaratings.ru.

В следующем туре российской Премьер-лиги воронежский коллектив встретится на выезде с грозненским «Ахматом». Поединок состоится в воскресенье, 24 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Кирилл Котов
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