Василенко: «Хорошее начало»

Воронежский «Факел» вернулся в высшую лигу российского футбола и в первом туре нового сезона сразился с «Краснодаром». Игра получилась боевой - воронежцы сперва вышли вперед в гостевом матче, затем дважды пропустили, но потом сравняли счет. Олег Василенко, главный тренер «Факела», считает дебют очень удачным. Он уверен, что команда показала характер и гордится своими футболистами.

- Я горжусь парнями. Это хорошее начало. В раздевалке мы обсуждали, что нам не надо прижиматься, мы настраивались выиграть игру. Но всё равно это был хороший футбол, - поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во втором туре «Факел» снова сыграет в гостях, на сей раз в Грозном против «Ахмата», матч состоится 24 июля.