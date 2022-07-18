Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василенко: «Хорошее начало»

18 Июля 2022 • 01:02 Комментировать
Краснодар
2:2
Факел
окончен

Воронежский «Факел» вернулся в высшую лигу российского футбола и в первом туре нового сезона сразился с «Краснодаром». Игра получилась боевой - воронежцы сперва вышли вперед в гостевом матче, затем дважды пропустили, но потом сравняли счет. Олег Василенко, главный тренер «Факела», считает дебют очень удачным. Он уверен, что команда показала характер и гордится своими футболистами.

- Я горжусь парнями. Это хорошее начало. В раздевалке мы обсуждали, что нам не надо прижиматься, мы настраивались выиграть игру. Но всё равно это был хороший футбол, - поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во втором туре «Факел» снова сыграет в гостях, на сей раз в Грозном против «Ахмата», матч состоится 24 июля.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Локомотив Москва 1:1 Пари НН
окончен Краснодар 2:2 Факел
окончен Динамо Москва 1:1 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Июля
01:02 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Хорошее начало»
01:00 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали об отношении к паспорту болельщика
00:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех
17 Июля
23:59 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Краснодара»: «Это провал»
23:54 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Быть капитаном - большая ответственность»
23:42 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Конечно, недовольны»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко недоволен ничьей с «Динамо»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванову не понравилась игра «Динамо»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Могли выиграть»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» не проиграл «Краснодару» - видео видео
23:03 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» с «Ростовом» делили очки - видео видео
23:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о борьбе «Ростова» за медали
22:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Первый гол пропустили - детский сад»
22:53 · Россия. Премьер-лига
У Карпина нет конкретных пожеланий по возможным новичкам «Ростова»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Лещук расстроен ничьей «Динамо» в первом туре
Все новости
Рекомендуем