«Факел» усилится бывшим защитником «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин продолжит карьеру в «Факеле», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны согласовали все условия сделки. Футболист перейдёт в воронежский клуб на правах свободного агента. Ранее «Крылья Советов» объявили о расставании с игроком, который защищал цвета самарского клуба с лета 2020 года.

В минувшем сезоне 27-летний защитник провёл в составе самарцев шесть матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Божина 500 тысяч евро.

Напомним, следующий сезон «Факел» проведёт в РПЛ.