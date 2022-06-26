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Крыховяк явился в расположение «Краснодара»

26 Июня 2022 • 00:58 Комментировать
Краснодар
...
Факел
17.07 20:00

Польский хавбек Гжегож Крыховяк явился в расположение «Краснодара», и велика вероятность, что следующий сезон он проведет в составе «быков». Об этом общественность проинформировало издание «Спорт-Экспресс». Ранее, в связи с санкциями против российского спорта, Крыховяк временно покинул клуб - последнюю часть сезона 32-летний игрок провел в греческом АЕК.

Крыховяк перебрался в «Краснодар» в прошлом году, ранее он выступал за московский «Локомотив». Любопытно, что в своей взрослой карьере Гжегож никогда не выступал у себя на родине - лишь до 16 лет, после чего перебрался во Францию.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гжегож Крыховяк
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