Польский хавбек Гжегож Крыховяк явился в расположение «Краснодара», и велика вероятность, что следующий сезон он проведет в составе «быков». Об этом общественность проинформировало издание «Спорт-Экспресс». Ранее, в связи с санкциями против российского спорта, Крыховяк временно покинул клуб - последнюю часть сезона 32-летний игрок провел в греческом АЕК.

Крыховяк перебрался в «Краснодар» в прошлом году, ранее он выступал за московский «Локомотив». Любопытно, что в своей взрослой карьере Гжегож никогда не выступал у себя на родине - лишь до 16 лет, после чего перебрался во Францию.