Крыховяк не планирует покидать Россию

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк тренируется в «Краснодаре» и не планирует покидать клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее была информация, что поляк ведёт переговоры о расторжении контракта. В марте этого года после начала событий на Украине футболист приостановил контракт и отправился в греческий АЕК.

В Греции Крыховяк сыграл 9 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Договор 32-летнего полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.