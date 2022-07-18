Кордоба рассказал, останется ли в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли он в своем нынешнем клубе или воспользуется правом о приостановке контракта, которым легионеров наделила международная федерация футбола.

«Конечно, я остаюсь», - заявил нападающий в разговоре с журналистом «РБ Спорта».

Футболист присоединился к «быкам» летом прошлого года. В составе краснодарской команды нападающий сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

«Краснодар» стартовал в новом сезоне матчем с «Факелом». Игра завершилась вничью – 2:2.