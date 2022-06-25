Широков: «Может быть, «Зенит» готовится к уходу Барриоса»

Бывший полузащитник «Зенита» и национальной сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном обмене нападающего питерской команды Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».

Ранее сообщалось, что в обмен на Алберто «Зенит» может получить вратаря Ивана, а также полузащитника Густаво Мантуана.

Широков предположил, что руководство «Зенита» готовится к возможному уходу колумбийского полузащитника Вилмара Барриоса.

«Может быть, они готовятся к уходу Барриоса, поэтому и берут полузащитника. Может быть, есть более нужные позиции, чем один нападающий», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.