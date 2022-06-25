«Зенит» договорился о переходе Касьерры

«Зенит» договорился с «Сочи» о трансфере нападающего Матео Касьерры, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время колумбиец должен согласовать детали контракта, чтобы поставить свою подпись под соглашением с питерским клубом.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл за «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач. В РПЛ Касьерра перешёл летом прошлого года из португальского клуба «Белененсеш». Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может покинуть бразильский форвард Юри Алберто, который близок к переходу в «Коринтианс».