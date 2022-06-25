«Зенит» обменяет Алберто на двух футболистов

Нападающий «Зенита» Юри Алберто будет обменян в «Коринтианс» на двух футболистов, сообщает журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях. Ожидается, что окончательное решение о проведении сделки будет принято сегодня, 25 июня.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг информацию о переходе форварда в бразильский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл в составе «Зенита» 15 матчей, забив в них шесть голов и отдав четыре результативные передачи. За питерцев бразилец выступает с января текущего года.