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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев забил первый гол за «Зенит», но этого не хватило для победы над «Сочи» в основное время

25 Июня 2022 • 22:10 Комментировать
Сочи
1:2
Зенит
1.62 4.20 5.00
пенальти

«Зенит» и «Сочи» сошлись в рамках Кубка Pari Премьер.

Протокол игры  
Сочи 1:1Зенит
  73'Бакаев Зелимхан (0:1)
(1:1) Мелкадзе Георгий75'   
Адамов ДенисДркушич ВаняРодригаоТерехов СергейУшатов КириллСарвели ВладиславБурмистров НикитаАнгбан ВикторьенЗаика КириллМартовой ДаниилБатырев Андрей
Запасные: Цаллагов ИбрагимЖоаозиньо РамосПруцев ЕгорМаргасов ТимофейМакарчук АртёмШипунов ТимофейМелкадзе ГеоргийЗаболотный Николай
Одоевский ДаниилКруговой ДанилАдамов АрсенЧистяков ДмитрийДуглас СантосМалком ФилипеКлаудиньоКузяев ДалерМостовой АндрейСутормин АлексейСергеев Иван
Запасные: Ерохин АлександрВендел МаркусСкроботов ИльяСтолбов КириллСергеев ДмитрийБакаев ЗелимханБязров ДавидАлип НуралыКравцов КириллМихайлов ЯрославБарриос ВилмарКержаков Михаил
25 июня.

 

Всего месяц назад закончился чемпионат России, отгремел 30-й тур, подведший черту под завершившимся сезоном, а лучший клуб РПЛ уже вовсю готовится к новому. «Зенит» начал Кубок Матч Премьер игрой против «Нижнего Новгорода», взяв верх только в серии пенальти за счёт сейва молодого Бязрова – 5:3, а уже через четыре дня на повестке матч против «Сочи». На афише хозяином значились сочинцы, но игра проходила в Санкт-Петербурге.

Матч против «Сочи» чемпион страны провёл слегка в другом ключе, нежели игру с «НН». Во-первых, в перерыве было сделано очень много замен, а первую битву оба соперника провели фактически основными составами. Во-вторых, скоростей явно не доставало. Чувствовалось, что обе команды нагружены на тренировках, слишком активно перемещаться в товарищеской игре не получалось.

В первом тайме всего пара интересных моментов случилась. Началось всё с дальнего удара Бурмистрова и классного сейва Одоевского. На это «Зенит» ответил опасным корнером – кросс Малкома нашёл Адамова и Арсен очень опасно пробил по воротам своего тёзки Дениса. Мяч пролетел рядом со штангой. А под конец тайма уже моментами блистали только номинальные хозяева и формальные гости.

Активнейший Ушатов поймал заброс, красивым финтом оставил не у дел Дугласа Сантоса и вывалился на рандеву с голкипером. Кирилл сблизился с Одоевским, смачно пробил в верхний угол, а мяч врезался в крестовину и ушёл за пределы поля. А тут ещё и пенальти прилетел. Клаудиньо оказал медвежью услугу обороне, отоварив по ноге Терехова. Арбитр уже указал на 11-метровую отметку, но после просмотра повтора решение отменил – мяч чуть ранее попал в руку Батыреву.

Вторая половина встречи началась с массовых замен. «Сочи» обновил состав целиком, а у «Зенита» остались только Малком, Сергеев, Клаудиньо и Дуглас, которых сняли на 62-й минуте. До этого времени ничего интересного не было, футболисты привыкали друг к другу. А вот в начале последней 15-минутки команда обменялись результативными ударами. Сначала первый гол за «Зенит» забил Зелимхан Бакаев – он получил передачу от Кузяева, обыграл Цаллагова и с угла вратарской точно пробил – 0:1.

Но буквально в ответной атаке «Сочи» кросс Жоазиньо стал голевым: Георгий Мелкадзе опередил Скроботова и пробил под штангу – 1:1. На том и порешили, хотя с концовке сочинцы были знатно прижаты. «Зенит» снова сыграл вничью в основное время (по 1:1 с «НН» и «Сочи»), поэтому пришлось искать победителя в серии пенальти. И чемпион снова выиграл в лотерее, нервы у питерцев крепкие. Первым промазал Миладинович, пальнувший выше, а потом Маргасов не сумел переиграть Кержакова. У «Зенита» же все исполнили удары точно – Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. 2:4 в серии пенальти.
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СОЧИ ЗЕНИТ
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