Ушатов: «Стало не по себе, когда вживую увидел Малкома»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился эмоциями от предсезонной игры с «Зенитом» (1:1, 4:2 — по пенальти).

22-летний Ушатов поблагодарил главного тренера сочинцев Вадима Гаранина за доверие, а также признался, что не считает игру «Зенита» чем-то запредельным. Но при этом молодой россиянин отдал должное звёздным игрокам питерской команды.

«Стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю, он же играл в «Барселоне» вместе с Месси. Но со стартовым свистком это всё ушло. Безусловно, у них сильные, мастеровитые футболисты, но с ними можно играть на равных», — приводит слова Ушатова «Чемпионат».

Минувший сезон Ушатов провёл в клубе ФНЛ-2 «Тверь», однако нынешним летом подписал трёхлетний контракт с «Сочи».