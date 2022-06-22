«Сочи» и «Краснодар» интересуются игроком сборной Армении

«Сочи» и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику клуба «Арарат-Армения» Артуру Серобяну, сообщает VNews.

По информации источника, сочинский клуб действует наиболее активно в переговорах по трансферу игрока сборной Армении. В настоящий момент 18-летний футболист защищает цвета ереванского ЦСКА на правах аренды.

Серобян выступает за национальную команду с марта нынешнего года. С тех пор футболист провёл товарищеский матч против сборной Черногории, а также выходил на поле в матче Лини наций против Шотландии.