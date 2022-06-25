​Бакаев впервые забил за «Зенит» после перехода из «Спартака»

Зелимхан Бакаев недавно решился на неоднозначный переход, сменив «Спартак» на «Зенит». В субботу полузащитник проводил уже второй неофициальный матч за питерский клуб. На этот раз Бакаеву удалось провести дебютный гол – футболист расписался в воротах «Сочи» в игре Кубка Pari Премьер.

Зелимхан Бакаев открыл счёт, но «Сочи» быстро уравнял количество единиц на табло благодаря голу Георгия Мелкадзе. Он, что интересно, ранее тоже представлял «Спартак».

Следить за матчем между «Сочи» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.