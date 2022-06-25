Семак не уверен, что Дуглас Сантос останется капитаном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:1, пен. 4:2) ответил на вопрос о капитане.

- Второй матч подряд Дуглас Сантос выходит на большую часть матча с капитанской повязкой. Это только из-за отсутствия Ловрена?

- Он у нас был одним из вице-капитанов. Что касается нашей команды, я думаю, соберемся все вместе и решим. У нас ничего не изменилось, Деян только вернулся к тренировкам. В его отсутствие и Миша Кержаков, и Дуглас Сантос - это те лидеры, которые ведут за собой команду, являются профессионалами и на поле, и за пределами.