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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал об интересе российских клубов к двум сербским футболистам

22 Июня 2022 • 10:46 Комментировать
Сочи
...
Зенит
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25.06 20:00

Сербский агент Боян Остожич сообщил об интересе российских клубов к защитнику «Партизана» Неманье Милетичу и хавбеку «Воеводины» Милону Вукадиновичу.

«Эти игроки сейчас привлекают внимание российских клубов, но не знаю, перерастёт ли интерес во что-то большее», — приводит слова Остожича «Чемпионат».

В минувшем сезоне 31-летний Милетич провёл за «Партизан» 32 матча, не отметившись в них результативными действиями. 29-летний Вукадинович забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 33 проведённых встречах в составе «Воеводины». 

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Евро-Футбол.Ру,
Неманья Милетич Милон Вукадинович
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СОЧИ ЗЕНИТ
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