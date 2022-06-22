Агент рассказал об интересе российских клубов к двум сербским футболистам

Сербский агент Боян Остожич сообщил об интересе российских клубов к защитнику «Партизана» Неманье Милетичу и хавбеку «Воеводины» Милону Вукадиновичу.

«Эти игроки сейчас привлекают внимание российских клубов, но не знаю, перерастёт ли интерес во что-то большее», — приводит слова Остожича «Чемпионат».

В минувшем сезоне 31-летний Милетич провёл за «Партизан» 32 матча, не отметившись в них результативными действиями. 29-летний Вукадинович забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 33 проведённых встречах в составе «Воеводины».