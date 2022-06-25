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Семак: «Самое важное, что никто не получил травму»

25 Июня 2022 • 22:36 Комментировать
Сочи
1:1
Зенит
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (1:1, пен. 4:2).

- По игре сегодня самое важное, что никто не получил травму. Команда победила, это тоже хорошо. Что касается качества игры в первом тайме, моментов хороших было больше, на мой взгляд. Что касается, прежде всего, позиционной атаки. Во втором тайме, понятно, то какие-то изменения. Еще есть над чем работать, прежде всего, над структурой игры и многими какими-то вещами. Самое главное сейчас - это набирать игровой тонус для наших игроков, которые находятся у нас в обойме. Сегодня все получили хорошую нагрузку, на мой взгляд. Сейчас будем работать дальше.

- Почему сегодня решили не выпускать Михаила Кержакова?

- Хочется, чтобы лавры успеха доставались всем поровну.

- Молодой Илья Скроботов выходил на замену, у него был перерыв после тяжелой операции. Сейчас он готов бороться за место в составе?

- Все зависит от него. На сегодняшний день он три дня тренируется. Ему нужно доказывать в «Зените», что он готов для конкуренции в главной команде. Сейчас ему тяжело.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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