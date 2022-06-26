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Бакаев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку

26 Июня 2022 • 08:42 Комментировать
Сочи
1:1
Зенит
окончен после пенальти

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, что думает по поводу поддержки фанатов питерской команды.

Бакаев сказал, что ему было очень приятно, что в концовке матча с «Сочи» болельщики начали скандировать его фамилию. Полузащитник отметил, что он был удивлён и теперь будет стараться ещё больше.

«Здорово ощущать такую поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», - добавил Бакаев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом подписал долгосрочное соглашение с «Зенитом». До этого полузащитник выступал за московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
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