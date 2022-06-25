Семшов назвал причину, из-за которой «Зенит» неудачно выступает в еврокубках

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о причинах неудачных выступлений санкт-петербургского клуба в еврокубках.

Экс-футболист считает, что в этом виноват не только сам клуб, но и чемпионат, в котором он выступает.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не всё получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял третье место в своей лигочемпионской группе, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил испанскому «Бетису» (2:3). Также подопечные Сергея Семака смогли стать чемпионами России в четвёртый раз подряд.