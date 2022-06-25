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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал причину, из-за которой «Зенит» неудачно выступает в еврокубках

25 Июня 2022 • 15:43 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1.62 4.20 5.00
Через 2 ч. 49 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о причинах неудачных выступлений санкт-петербургского клуба в еврокубках.

Экс-футболист считает, что в этом виноват не только сам клуб, но и чемпионат, в котором он выступает.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не всё получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял третье место в своей лигочемпионской группе, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил испанскому «Бетису» (2:3). Также подопечные Сергея Семака смогли стать чемпионами России в четвёртый раз подряд. 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит
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СОЧИ ЗЕНИТ
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