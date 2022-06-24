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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» заплатит за Касьерру 5 миллионов евро

24 Июня 2022 • 09:37 Комментировать
Сочи
...
Зенит
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25.06 20:00

Переход нападающего «Сочи» Матео Касьерры в «Зенит» обойдётся руководству петербургского клуба в 5 миллионов евро, сообщает журналист Пипе Сиерра в своих социальных сетях.

По информации источника, колумбиец подпишет контракт по схеме «3+1».

Касьерра перешёл в «Сочи» летом прошлого года из португальского клуба «Белененсеш САД». В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл в РПЛ 22 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Касьерру в 4,5 миллиона евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Матео Касьерра
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СОЧИ ЗЕНИТ
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