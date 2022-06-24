«Зенит» заплатит за Касьерру 5 миллионов евро

Переход нападающего «Сочи» Матео Касьерры в «Зенит» обойдётся руководству петербургского клуба в 5 миллионов евро, сообщает журналист Пипе Сиерра в своих социальных сетях.

По информации источника, колумбиец подпишет контракт по схеме «3+1».

Касьерра перешёл в «Сочи» летом прошлого года из португальского клуба «Белененсеш САД». В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл в РПЛ 22 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Касьерру в 4,5 миллиона евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета следующего года.