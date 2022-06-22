Гаранин рассказал о задачах «Сочи» на следующий сезон

Новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

Специалист отметил, что перед его командой не стоит задача выиграть чемпионат, однако все игроки и тренеры «Сочи» — максималисты.

«Знаете, при таких конкурентах в чемпионате одна деталь в сезоне может поднять тебя на первое место, а другая — опустить ниже. Всё, как говорится, «на тоненького». Так что будем стараться, чтобы вот это «тоненькое» сыграло за нас», — приводит слова Гаранина Metaratings.

Напомним, Гаранин сменил на посту наставника сочинцев Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА. В минувшем сезоне 51-летний специалист работал в красноярском «Енисее», с которым дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).