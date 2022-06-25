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Семшов: «Касьерра — хорошее приобретение для «Зенита»

25 Июня 2022 • 15:29 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1.62 4.20 5.00
Через 2 ч. 50 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о переходе в питерский клуб нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» договорилось о трансфере колумбийского форварда.

«Касьерра хорошо проявил себя в «Сочи», забил много голов, есть голевое чутьё. Хорошее приобретение для «Зенита», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Экс-футболист не считает 25-летнего колумбийца прямой заменой для Юри Алберто, который в скором времени может покинуть клуб. По мнению Семшова, бразильцу так и не удалось в полной мере проявить себя в российском чемпионате.  

В минувшем сезоне Касьерра провёл в составе сочинского клуба 23 матча, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Юри Алберто Матео Касьерра
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СОЧИ ЗЕНИТ
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