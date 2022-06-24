Семак сообщил, что ещё не продлил контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что пока не продлил контракт с петербургским клубом, срок действия которого истекает летом следующего года.

«Пока не подписал. Только действует опция старого трудового соглашения. По поводу нового соглашения мы находимся в контакте с клубом, всё в процессе обсуждения», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под руководством российского специалиста петербуржцы выиграли четыре чемпионских титула кряду, а также завоевали Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Ранее он также возглавлял «Уфу».