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Семак сообщил, что ещё не продлил контракт с «Зенитом»

24 Июня 2022 • 11:21 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1.55 4.10 6.20
25.06 20:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что пока не продлил контракт с петербургским клубом, срок действия которого истекает летом следующего года.

«Пока не подписал. Только действует опция старого трудового соглашения. По поводу нового соглашения мы находимся в контакте с клубом, всё в процессе обсуждения», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под руководством российского специалиста петербуржцы выиграли четыре чемпионских титула кряду, а также завоевали Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Ранее он также возглавлял «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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