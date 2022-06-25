Семак: «У Юри Алберто есть желание на какое-то время уйти в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:1, пен. 4:2) ответил на вопросы по подопечному Юри Алберто.

- Что вы думаете о том, что вместо Юри Алберто «Зенит» может получить двух игроков «Коринтианса»?

- Что касается Юри, у него есть желание на какое-то время уйти в аренду. Сейчас клуб занимается этим вопросом. По поводу того, кто к нам придет, клуб рассматривает разные варианты. Мы понимаем, ситуация непростая. Естественно, мы должны сделать лучшее, что можем в этой ситуации. Дальше будем смотреть, потому что заявочный период достаточно длительный. Нельзя исключать абсолютно ничего. Нужно предусмотреть по максимуму любую возможность, чтобы держать определенный костяк команды, который при определенных ситуациях может выручить.

- Какой-то странный календарь турнира. Как к нему относитесь?

- Нет, это связано с тем, что у каждой команды свои цели и задачи. Кто-то раньше начинает, кто-то - позже. Кому-то удобно одно время, кому-то другое время. Достаточно сложно объединить, потому что подготовка плотная. Такой регламент, но для нас, тренеров, это не так важно. Главное, что у нас есть возможность играть, поэтому я не думаю, что нужно строго судить регламент. Мы рады любой возможности сыграть с любым хорошим соперником, чтобы хорошо подготовиться.

- По поводу замены Алберто. Это будет ваш выбор, смотрите ли игроков или за определенной кандидатурой?

- Конечно, мнение тренерского штаба и главного тренера всегда есть. Окончательное решение принимает клуб. Мы стараемся выбрать варианты, которые наиболее подходящие нам, у которых есть какие-то преимущества по отношению к другим. Стараемся сделать лучший выбор из того, что у нас будет.