Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатит за Касьерру

Стало известно, какую сумму заплатит «Зенит» за трансфер нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

Как сообщает Metaratings, петербуржцы заплатят за 25-летнего колумбийца 4 миллиона евро без учёта различных бонусов. Зарплата самого футболиста составит 1 миллион евро за сезон. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл за «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач. В РПЛ Касьерра перешёл летом прошлого года из португальского клуба «Белененсеш». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4,5 миллиона евро.