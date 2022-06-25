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Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатит за Касьерру

25 Июня 2022 • 14:26 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1.62 4.20 5.00
Через 4 ч. 45 мин.

Стало известно, какую сумму заплатит «Зенит» за трансфер нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

Как сообщает Metaratings, петербуржцы заплатят за 25-летнего колумбийца 4 миллиона евро без учёта различных бонусов. Зарплата самого футболиста составит 1 миллион евро за сезон. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл за «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач. В РПЛ Касьерра перешёл летом прошлого года из португальского клуба «Белененсеш». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Матео Касьерра
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СОЧИ ЗЕНИТ
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