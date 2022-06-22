Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС признает Нобоа лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ

22 Июня 2022 • 09:14 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1.60 3.90 5.80
25.06 20:00

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев сообщил, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа будет назван лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ.

Заседание техкома РФС прошло 17 июня. При выборе лучшего футболиста члены комитета руководствовались голосованием клубов и статистическими данными. 23 числа решение техкома утвердит исполком РФС.

«Лучший футболист — Кристиан Нобоа. Этот игрок даёт продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 37-летний Нобоа провёл в составе «Сочи» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Борис Игнатьев Кристиан Нобоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
10:26 · Россия. Премьер-лига
Газизов — о решении ФИФА: Для нашего футбола это серьёзная проблема
10:13 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Мы не имеем морального права продолжать выдёргивать игроков «Енисея»
10:09 · Россия. Премьер-лига
«Химки» назвали задачу на следующий сезон
10:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Зарплату как в Москве Абаскаль не увидит никогда в жизни, бежать он не станет»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Терюшков рассказал о том, как он отреагировал на слухи о переходе Глушакова в «Динамо»
09:59 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на интерес «Зенита» к Лантратову
09:57 · Россия. Премьер-лига
Газинский: Не понимаю, зачем некоторые легионеры «Краснодара» уходили 1
09:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА рассказал о сложных тренировках Федотова
09:43 · Россия. Премьер-лига
Вице-президент УЕФА высказался по поводу ситуации с Рыбусом
09:38 · Россия. Премьер-лига
Кофрие ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал о задачах «Сочи» на следующий сезон
09:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов сравнил Малкома и Бакаева 2
09:27 · Россия. Премьер-лига
Синхронистка Шишкина: «У Карпина горят глаза, он готов много работать»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Пари НН»: Мы много работаем над стандартами на тренировках
09:20 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, вернётся ли Каррера в Россию
Все новости
Рекомендуем