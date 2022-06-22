РФС признает Нобоа лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев сообщил, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа будет назван лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ.

Заседание техкома РФС прошло 17 июня. При выборе лучшего футболиста члены комитета руководствовались голосованием клубов и статистическими данными. 23 числа решение техкома утвердит исполком РФС.

«Лучший футболист — Кристиан Нобоа. Этот игрок даёт продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 37-летний Нобоа провёл в составе «Сочи» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.