Семак: «Бакаев был на поле точно одним из лучших»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (1:1, пен. 4:2).

- Сегодня с особым настроем вышел на игру Зелимхан Бакаев и забил гол. Как вы его мотивировали перед этой игрой? Что-то изменилось?

- Нет, ничего не изменилось, и в прошлой игре он вышел достаточно активно. Просто сегодня были моменты, свободные зоны, в которые он врывался, хорошо использовал, забил прекрасный гол. В прошлой игре он смотрелся хорошо. Он всегда, на мой взгляд, играет активно, с большим желанием, с движением, сегодня был на поле точно одним из лучших.

- Согласны ли вы с экспертами «Матч ТВ», которые признали Бакаева лучшим игроком встречи?

- Я думаю, да. На мой взгляд, и Малком хорошо сыграл, и Зелимхан Бакаев. Кроме того, что он забил хороший гол, у него был еще один прекрасный момент после великолепной передачи Вендела. Я думаю, что при равенстве побеждает тот, кто забил.