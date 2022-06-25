Бразильский журналист: «Иван похож на Сафонова, также «Зенит» интересуется полузащитником «Коринтианса»

Бразильский журналист Фабио Алейшу прокомментировал возможный обмен нападающего «Зенита» Юри Алберто на игроков «Коринтианса».

Алейшу лестно отозвался об игре 24-летнего голкипера Ивана, сравнив его с вратарём «Краснодара» и сборной России Матвеем Сафоновым.

«Иван — хороший вратарь, молодой, выступал за олимпийскую сборную Бразилии. Можно сравнить Ивана с матвеем Сафоновым», — приводит слова бразильского журналиста «РБ Спорт».

Также Алейшу сообщил, что помимо Ивана, клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в 21-летнем полузащитнике Густаво Мантуане.

В текущем сезоне бразильский вингер провёл за «Коринтианс» 17 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.