Пашинин прокомментировал дебют 18-летнего Мампасси

После победы над «Химками» (3:2), исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал дебют Марка Мампасси.

«Дадим какое-то время на адаптацию, одно дело — играть в товарищеских матчах, другое — кубковые игры и матчи чемпионата, — цитирует Пашинина «Чемпионат».

Специалист отметил и превосходную работу 18-летнего футболиста на тренировках, которая принесет свои плоды.

После этой победы красно-зеленые набрали 31 одно очко и сократили отставание от лидера РПЛ, «Зенита», до 10 баллов. «Химки» с 14 очками продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России.