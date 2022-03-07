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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» опротестовали результат матча с «Локомотивом»

07 Марта 2022 • 23:09 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

Мы уже сообщали о намерении подмосковных «Химок» опротестовать результаты матча с «Локомотивом» на основании того, что чешский форвард Кухта не должен был играть из-за дисквалификации, которую он не отбыл еще в чемпионате своей родной Чехии.

Встреча прошла в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги, она закончилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. Рома Терюшков, представитель администрации «Химок», подтвердил, что протест все-таки был подан. Вскоре станет известен и ответ РФС.

После двадцати сыгранных матчей «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице, набрав только четырнадцать очков. Дефицит до спасительного четырнадцатого места составляет пять баллов.
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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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