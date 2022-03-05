Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал возможное возвращение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Локомотива».

«Я очень надеюсь, что Юрка вернётся в футбол. Не скажу, что он был высококлассным футболистом, но он - очень высококлассный тренер. Такое даётся не каждому. Я с ним разговаривал на эту тему. Сёмин мне сказал, что он очень хочет вернуться в «Локомотив». Мы с ним в прекрасных отношениях, общаемся постоянно, я его очень ценю.

Так что он очень положительно смотрит на своё возвращение в большой футбол. Он хочет именно в «Локомотив». Все-таки очень много лет он провёл в этом коллективе, и тренером там был, а до этого и игроком. Я уверен, что Юра поднимет «Локомотив», если его назначат. Он будет очень заметен», - сказал Пономарёв.