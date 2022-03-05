Сёмин, Карпин или Черевченко: Кого «Локомотив» назначит главным тренером

После отъезда из России Маркуса Гисдоля «Локомотив» встал перед проблемой поиска нового главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто будет руководить «железнодорожниками».

После отъезда Маркуса Гисдоля «Локомотив» остался без главного тренера. «Железнодорожники» сделали ставку на помощника немца и его соотечественника Марвина Комппера, который вместе с Дмитрием Лоськовым руководил командой в матче кубка России против «Енисея». Счёт 0:4 намекает, что тандем не слишком справился со своей задачей.

Очевидно, что сейчас главная проблема «Локомотива» – это психология. Игроки явно разбиты и подавлены решением Гисдоля. Комппер и Лоськов пока не смогли привести их в чувство. Да и, честно говоря, вряд ли справятся. Комппер не имеет тренерского опыта, Лоськов в общем тоже. «Локомотив» при этом не обладает составом, который мог бы чисто на классе побеждать. Команде нужна встряска и тренер, который сможет хотя бы навести игровой порядок.

Первым кандидатом называется Юрий Сёмин, и это понятно. Он сможет объединить клуб за счёт своего имени и харизмы. Иностранцев в футболе всё меньше, а вскоре, может, и вовсе не остаться. Для российских же игроков Сёмин – это авторитет. В «Ростове» у него не получилось, но не стоит делать из этого вывода. До последнего возвращения в «Локомотив» у него не сложилось и в «Анжи». Однако в родном клубе Сёмин сумел выиграть и кубок, и чемпионат. Кроме того, он умеет работать с молодыми, что в текущих реалиях будет очень важно.

Смотреть в паспорт Сёмину смысла нет. 74 (почти 75) года – это много, если говорить о какой-то перспективе, но российский футбол сейчас не может думать какими-то длинными отрезками. Пока надо просто доиграть текущий сезон. Сёмин с этим точно справится.

Другой кандидат, о котором говорят, это Валерий Карпин. Сборной России новый главный тренер пока не нужен. Если всё закончится, то 2 июня национальная команда получит шанс сыграть в Лиге наций. До этого момента в любом случае Карпин абсолютно свободен.

Наставника сборной России давно уже слухи отправляли в «Локомотив», и теперь, возможно, они станут явью. Наверняка сам Карпин хочет работать, сидеть без дела он не привык. Другое дело, что тут как раз встаёт вопрос о перспективах. Вряд ли Карпин хочет работать просто так. Если российские клубы не вернутся в еврокубки, то наш чемпионат в общем-то перестанет быть интересен профессионалам, что-то умеющим делать. Карпин же при этом имеет все шансы вернуться в ту же Испанию.

«Локомотиву» стоит обратить внимание на Игоря Черевченко. Когда ему дают работать – результат есть. Так было и в «Химках» в прошлом сезоне, и в «Арсенале» до этого. Даже в том же «Локомотиве» он работал очень достойно. Черевченко умеет из ограниченных ресурсов выжимать результат, если ему не мешают. Сейчас едва ли кто-то из руководства «железнодорожников» будет ему мешать, просто нет смысла в этом. При этом с тренерской точки зрения Черевченко выглядит более перспективным вариантом, чем Евсеев.

Вряд ли «Локомотив» будет рассматривать каких-то других кандидатов. Повторюсь, в нашем футболе сейчас горизонт – это конец сезона в лучшем случае. По этой причине нет смысла пока даже искать кого-то на перспективу. Дожить бы, а потом посмотрим, что и как.

Роман Андреев