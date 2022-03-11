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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов высказался о решении не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение

11 Марта 2022 • 12:32 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался по поводу решения КДК РФС не присуждать «железнодорожникам» техническое поражение в матче с «Химками».

Билялетдинов сказал Sport24, что в каждой федерации есть свои законы, так что подобное решение его не удивило. Динияр отметил, что в отличие от других легионеров, которые приняли решение приостановить контракты с российскими клубами, Кухта выразил желание остаться в России, что, наверняка, тоже повлияло на решение КДК.

Напомним, что «Локомотиву» грозило техническое поражение за то, что Кухта не отбыл дисквалификацию за удаление в чешском чемпионате и вышел в матче с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Динияр Билялетдинов Российская Премьер-Лига Кдк Рфс Ян Кухта
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