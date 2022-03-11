Билялетдинов высказался о решении не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался по поводу решения КДК РФС не присуждать «железнодорожникам» техническое поражение в матче с «Химками».

Билялетдинов сказал Sport24, что в каждой федерации есть свои законы, так что подобное решение его не удивило. Динияр отметил, что в отличие от других легионеров, которые приняли решение приостановить контракты с российскими клубами, Кухта выразил желание остаться в России, что, наверняка, тоже повлияло на решение КДК.

Напомним, что «Локомотиву» грозило техническое поражение за то, что Кухта не отбыл дисквалификацию за удаление в чешском чемпионате и вышел в матче с «Химками».