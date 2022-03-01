Мамаев сможет сыграть в следующем туре РПЛ

Российский полузащитник «Химок» Павел Мамаев сможет принять участие в следующем туре РПЛ, в котором подмосковная команда встретится с «Локомотивом».

Как «Спорт-Экспрессу» сказал один из руководителей «Химок» Роман Терюшков, 33-летний российский футболист успеет полностью восстановиться к предстоящему матчу в РПЛ с «Локомотивом». Терюшков отметил, что повреждение, которое Мамаев получил в прошлом поединке с «Динамо», оказалось несерьёзным.

Напомним, что подмосковная команда сыграет с «Локомотивом» в рамках 20-го тура РПЛ шестого марта.