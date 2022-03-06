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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство ЦСКА ждет от команды победы в Кубке и медалей

06 Марта 2022 • 13:48 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Химки
1-й тайм
 Руководство ЦСКА определилось с задачами на оставшуюся часть сезона. От команды ждут победы в Кубке России и серебряных медалей чемпионата России.   
 РПЛ, сообщает «Спорт-экспресс».
 В настоящий момент подопечные Алексея Березуцкого занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, отставая от заветной второй строчки на три очка. Также армейцы вышли в 1/4 финала Кубка России, где им предстоит померяться силами с московским «Спартаком». 
 Напомним, что после возобновления чемпионата, ЦСКА уже встречался с красно-белыми в 19-м туре — тогда уверенную победу одержали красно-синие (2:0).
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ЦСКА Москва
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