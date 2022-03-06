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Валерий Баринов отреагировал на грозящее «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками»

06 Марта 2022 • 17:38 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

Народный артист России Валерий Баринов, являющийся болельщиком «Локомотива», отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «железнодорожников» после матча с «Химками».

Москвичи выпустили на поле Яна Кухту, который не полностью отбыл свою дисквалификацию, когда ещё выступал в чемпионате Чехии. Именно он забил победный гол, установив окончательный счёт встречи – 3:2. «Химки» уже заявили о своей готовности подать протест.

Баринов назвал глупостью возникшую ситуацию, раскритиковав руководство и тренерский штаб «Локомотива», которые должны чётко знать и следовать регламенту, изучать матчасть.

«Там целая куча людей сидит на скамейке. Бывают такие накладки. Но, ещё раз повторюсь, это глупость. Будет грустно. Они только задышали и тут грозит техническое поражение», – приводит слова Валерия Баринова «Спорт-Экспресс».

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Локомотив Москва Валерий Баринов
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