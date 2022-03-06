Валерий Баринов отреагировал на грозящее «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками»

Народный артист России Валерий Баринов, являющийся болельщиком «Локомотива», отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «железнодорожников» после матча с «Химками».

Москвичи выпустили на поле Яна Кухту, который не полностью отбыл свою дисквалификацию, когда ещё выступал в чемпионате Чехии. Именно он забил победный гол, установив окончательный счёт встречи – 3:2. «Химки» уже заявили о своей готовности подать протест.

Баринов назвал глупостью возникшую ситуацию, раскритиковав руководство и тренерский штаб «Локомотива», которые должны чётко знать и следовать регламенту, изучать матчасть.

«Там целая куча людей сидит на скамейке. Бывают такие накладки. Но, ещё раз повторюсь, это глупость. Будет грустно. Они только задышали и тут грозит техническое поражение», – приводит слова Валерия Баринова «Спорт-Экспресс».