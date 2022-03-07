«Химки» всё же собираются подать жалобу по итогам матча с «Локомотивом»

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, когда его команда собирается подать жалобу по итогам матча с «Локомотивом».

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что представители подмосковной команды собираются до конца дня оформить и официально подать жалобу в КДК РФС.

Напомним, что «Химки» уступили «железнодорожникам» со счётом 2:3, но в составе московского клуба выступал чешский форвард Ян Кухта, который не отбыл дисквалификацию в своей прошлой команде. За это «Локомотиву» грозит техническое поражение.