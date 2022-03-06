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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Иванов: «Профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги»

06 Марта 2022 • 11:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 1 ч. 5 мин.
 Член совета безопасности Российской Федерации Сергей Иванов поделился мнением о текущей ситуации в российском спорте. 
 «Это шанс развивать молодежь, о чем я уже десятилетия говорю. Освободились большие деньги, которые нужно использовать для подготовки молодежи, начинать надо с любительского спорта», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
 Также Иванов считает, что любой профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги.
 Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» покинули все легионеры

            
            

                
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                                            Евро-Футбол.Ру,
                                        
                

                                    

                                                    
                                Сергей Иванов                            
                                            

                            

            
            
            
            
            

                            
                

                    
                    

                        
                        
                        
                    

                

            

    
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                                12:06 · Россия. Премьер-лига                            


                            
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                                Сергей Иванов: «Профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги»                            
                                                    

                    

                                        

                                                    
05 Марта
                        

                            

                                23:43 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Сергей Иванов назвал судейство в матче ЦСКА – «Нижний Новгород» убожеством                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                23:25 · Россия. Премьер-лига                            


                            
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                                20:34 · Россия. Премьер-лига                            


                            
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                                20:25 · Россия. Премьер-лига                            


                            
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                                20:21 · Россия. Премьер-лига                            


                            
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                                20:13 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Кавазашвили призвал болельщиков «Спартака» обратиться к Абрамовичу, чтобы бизнесмен купил клуб                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:55 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                «Бред бредовый»: Комментатор «Матч ТВ» в прямом эфире раскритиковал удаление нижегородца Кечкеша в матче с ЦСКА                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:23 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Боярский высказался о том, каким станет российская Премьер-лига без легионеров                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:06 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Бывший арбитр выразил мнение, что Карасёв может потерять мотивацию продолжать работать                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                18:45 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Клаудиньо назван лучшим футболистом «Зенита» в феврале                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                18:30 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                ЦСКА – «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0                            
                                                    

                    

                    
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