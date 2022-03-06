Сергей Иванов: «Профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги»

Член совета безопасности Российской Федерации Сергей Иванов поделился мнением о текущей ситуации в российском спорте.
«Это шанс развивать молодежь, о чем я уже десятилетия говорю. Освободились большие деньги, которые нужно использовать для подготовки молодежи, начинать надо с любительского спорта», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
Также Иванов считает, что любой профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги.
Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» покинули все легионеры
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