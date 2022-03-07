«Химки» пока не подавали протест по поводу результата матча с «Локомотивом»

Подмосковные «Химки» пока не подавали протест по поводу матча российского чемпионата с «Локомотивом».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал Sport24, что у подмосковного клуба есть 72 часа после окончания матча на то, чтобы подать протест, но пока со стороны «Химок» никаких действий не было.

Напомним, что в матче между «Химками» и «Локомотивом» участие принял чешский форвард Ян Кухта, который не отбыл дисквалификацию в своей бывшей команде в Чехии. По этой причине «железнодорожникам» могут засчитать техническое поражение.