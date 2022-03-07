Агент Кухты: «Ян имел право играть с Химками»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, Милан Мартинович, высказался на тему участия своего клиента в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «железнодорожники» принимали «Химки».

«Считаю, что Ян имел право играть против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Напомним, по ходу игры выяснилось, что Кухта не должен был выходить на поле, так как получил красную карточку в своем последнем матче за пражскую «Славию», не отбыв при этом дисквалификацию.В случае подтверждения этой информации, «Локомотиву» может быть засчитано техническое поражение.

Сама встреча завершилась победой красно-зеленых (3:2) — на счету Кухты победный мяч.