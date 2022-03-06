В «Локомотиве» отказываются комментировать информацию о возможном техническом поражении после матча с «Химками»

Московский «Локомотив» отказывается комментировать возможное техническое поражение команды после матча с «Химками». О ситуации отказался говорить исполняющий обязанности главного тренера Олег Пашинин, а также пресс-служба клуба.

«Вопросы задаются только по игре, на другое мы не отвечаем», – коротко ответил журналистам представитель пресс-службы «железнодорожников».

«Локомотив» может получить техническое поражение за участие в матче Яна Кухты, который в чемпионате Чехии получил дисквалификацию, но не отбыл её полностью. Именно чешский форвард забил в матче с «Химками» победный гол в концовке матча, принеся победу москвичам со счётом 3:2.