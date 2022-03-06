«Локомотив» может получить техническое поражение после выигранного матча с «Химками»

Московский «Локомотив» победил «Химки» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги со счётом 3:2, однако результат матча может быть пересмотрен – «железнодорожники» рискуют получить техническое поражение.

Причиной этого является выход на поле новобранца «Локо» Яна Кухты. В чемпионате Чехии до переезда в Россию он получил двухматчевую квалификацию за удаление, но успел отбыть только один матч. Таким образом, были нарушены правила Международной федерации футбола (ФИФА).

В «Химках» уже готовятся подавать протест, называя себя пострадавшей стороной. Если протест будет удовлетворён и химчанам присудят техническую победу, подмосковный клуб сумеет уйти с последнего места в турнирной таблице.