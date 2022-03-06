Пашинин высказался о причинах проблем в обороне после двух пропущенных голов от «Химок»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал причины проблем в обороне команды после матча 20-го тура российской Премьер-лиги с «Химками» (3:2). По словам специалиста, проблемы являются следствием командных действий, признав, что так много пропуская сложно рассчитывать на успешный результат команды в долгосрочной перспективе.

«Это общекомандные действия в обороне. На тренировках определенные вещи прорабатываются, указываются ошибки. Понятно, что пропуская в каждой игре по два и более мячей, тяжело рассчитывать на серьёзный результат», – сказал Олег Пашинин на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист прокомментировал игру новобранца «Локомотива» Марка Мампаси, отметив, что молодой защитник ещё не успел полностью акклиматизироваться в новых для себя условиях.