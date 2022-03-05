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Лоськов не будет руководить «Локомотивом» в матче против «Химок»

05 Марта 2022 • 17:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 20 ч. 38 мин.

Лоськов не будет руководить «Локомотивом» в матче против «Химок»

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов не будет исполняющим обязанности главного в игре против «Химок». Причиной подобного решения стала болезнь, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Вместо Лоськова команду будет представлять Олег Пашинин, также входящий в тренерский штаб. При этом стоит отметить, что к самой игре «красно-зелёных» будет готовить Марвин Комппер.

Матч «Локомотив» – «Химки» состоится завтра, 6 марта. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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