Лоськов не будет руководить «Локомотивом» в матче против «Химок»

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов не будет исполняющим обязанности главного в игре против «Химок». Причиной подобного решения стала болезнь, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Вместо Лоськова команду будет представлять Олег Пашинин, также входящий в тренерский штаб. При этом стоит отметить, что к самой игре «красно-зелёных» будет готовить Марвин Комппер.

Матч «Локомотив» – «Химки» состоится завтра, 6 марта. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.