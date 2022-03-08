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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боссы РФС получали уведомление от чешской ассоциации по поводу дисквалификации Кухты

08 Марта 2022 • 08:58 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

Представители чешской футбольной ассоциации уведомили РФС о дисквалификации нападающего «Локомотива» Яна Кухты.

По информации iSport.cz, чешская ассоциация дала знать руководству РФС о том, что Ян Кухта не отбыл дисквалификацию в матче чешского чемпионата, так что форвард должен был пропустить поединок РПЛ с «Химками». Итоговое решение по этому вопросу будет принимать именно РФС.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Химки» со счётом 3:2. Подмосковный клуб после матча подал протест на результат из-за ситуации с Кухтой. «Железнодорожникам» могут засчитать техническое поражение.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Российская Премьер-Лига Ян Кухта
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