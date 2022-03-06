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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ламкель Зе оформил дубль, но «Локомотив» переиграл «Химки» в остросюжетном матче с удалением

06 Марта 2022 • 15:58 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

«Локомотив» и «Химки» встретились в двадцатом туре чемпионата России по футболу.

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:2Химки
  6'Ламкель Зе Дидье (0:1)
(1:1) Керк Джирано8'   
(2:1) Изидор Вильсон21'   
  72'Ламкель Зе Дидье (2:2)
(3:2) Кухта Ян80'   
Худяков ДаниилЖивоглядов Дмитрий  73' (Ненахов Максим (  73') Баринов ДмитрийМампаси МаркРыбус МацейМарадишвили Константин   18'Бабкин СергейКерк Джирано  67' (Рыбчинский Дмитрий (  67') Жемалетдинов РифатИзидор Вильсон   48'  88' (Петров Максим Вячеславович (  88') Кухта Ян
Запасные: Борисенко ГригорийЧёрный АртурЗинович КириллСавин АндрейТикнизян НаирМатюнин НикитаХлынов Никита
Лантратов ИльяВиана Бруно   15'   42'Волков Захар   83'Тихий ДмитрийБоженов Кирилл   35'  54' (Магомедов Бутта (  54') Камышев Илья  86' (Сабович Бесард (  86') Глушаков ДенисЖирков Юрий   29'  34' (Набиуллин Эльмир (  34') Главчич Наманья  53' (Руденко Александр Александрович (  53') Кухарчук ИльяЛамкель Зе Дидье   81'
Запасные: Юран АртёмСадыгов ИльяТусеев Илья
06 марта. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер всё никак не могут определить главного, поэтому руководств клуба выделило Олега Пашинина. Вот, кто будет отвечать за результаты нового «Локомотива». А отвечать есть за что. После сокрушительных 0:4 от «Енисея» в Кубке России предстояла игра чемпионата с подмосковными «Химками», за зиму сколотившими боевой состав. В основе подмосковного клуба зрители увидели Жиркова, Глушакова, Бруно Виану, Ламкеля Зе.

Как раз последний из перечисленных и открыл счёт в матче. «Химки» вообще начали очень активно, за первые шесть минут проведя три опасные атаки, логичным завершением этого отрезка стал обостряющий пас Глушакова, после которого Дидье Ламкель Зе убежал от Мампасси, выскочил на рандеву с молодым Худяковым и уверенно того переиграл – 0:1.

Круто начали «Химки», но «Локомотив» ответил голом в первой же толковой атаке. А случилась она всего через две минуты после точного удара Ламкеля Зе. Баринов со своей половины поля отдал шикарный заброс на ход Керку, а голландец влетел в штрафную площадь и мощнейшим ударом пальнул под перекладину, не оставив Лантратову шансов на спасение – 1:1.

После быстрого обмена голами команды и не собирались успокаиваться. Илья Кухарчук получил уже второй шанс на угловом ударе. Опять его потеряли, позволив без помех замкнуть дальнюю штангу, но игрок «Химок» замыкая коленом пробил выше пустого угла. А вот «Локо» бил точнее. Дмитрий Баринов снова выдал отличную передачу, на сей раз подарив шанс Изидору. Вильсон вышел на рандеву с Лантратовым и четко пробил в «домик» голкиперу – 2:1.

Вторым голом «Локо» подавил «Химки», а добил своих же Бруно Виана. Под занавес первого тайма защитник получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве – третье удаление «Химок» за второй матч после возобновления РПЛ. В меньшинстве гости уже выглядели совсем слабо, и только слабая реализация «Локомотива» помогала избежать разгрома. Ян Кухта не успел к читающемуся прострелу на пустой угол, а потом загубил выход один на один. Спас Лантратов и после классного удара Изидора, выудив мяч из-под перекладины.

«Локо» давил и уже видел третий гол, как грянул гром. Набиуллин нашёл в штрафной Дидье Ламкеля Зе, тот развернул оппонента, сместился к лицевой и точно пробил с острого угла – 2:2. Неожиданный поворот сюжета, однако не стал судьбоносным. Хватило времени «Локомотиву», чтобы задавить «Химки», игравшие в меньшинстве. Очередной выход один на один с голкипером получил Кухта (пас отдал Жемалетдинов), обыграл Лантратова и закатил уже в пустые ворота – 3:2. Могли хозяева победить и увереннее, но Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти, который сам же заработал. Вновь выше всяких похвал сыграл Илья Лантратов.

Валидольная победа для «Локомотива», зато интереснейший матч для нейтрального зрителя.

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