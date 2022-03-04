Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от крупного поражения железнодорожников в кубковом матче от «Енисея» (0:4).

- Вас удивило поражение «Локомотива» с крупным счетом? С чем оно связано?

- Много причин. Главная причина в том, что уровень игроков, которые вышли на поле, не соответствуют тем задачам такого серьезного клуба, как «Локомотив». Я был разочарован игрой тех ребят, которые были приглашены в команду. Можно сравнить этих футболистов с новичками ЦСКА, где была проведена хорошая селекция.

- Какие еще причины поражения вы видите?

- Уровень команды во взаимодействиях. Такое впечатление, что игроки первый раз встретились вместе. Как будто они не проходили совместные сборы.

- Что еще?

- В быстроте принятия решения и исполнении технических приемов хозяева заметно проигрывали «Енисею». Поэтому у меня осталось очень удручающее впечатление. Мы видели много команд, которые готовились, комплектовались и участвовали в кубовых матчах. Там было все по-другому. Было видно, что это представители нашего высшего дивизиона, а «Локомотив» явно удручает результатом.

- Не думаете, что дело может быть в психологии, потому что команду внезапно покинул главный тренер?

- В какие-то первые минуты психология возможна, если к наставнику было особое отношение. Но здесь все вылилось в такие проблемы, которые связаны как раз с игровым умением. Возможны варианты, когда не выстроена командная игра, не хватило времени, идея не дошла до ребят. Но уровень индивидуального мастерства в каких-то игровых эпизодах в любом случае просматривается. Тут был комплекс проблем, которые связаны со многими моментами, о которых я сказал. Поэтому я никак бы не стал увязывать крупное поражение с уходом главного тренера.

- Как относитесь к связке Лоськов – Комппер на тренерской скамейке?

- Трудно сказать. Я не знаю тренера Комппера, и никогда не слышал о нем. Я за российского специалиста. Либо это должен быть тренер очень высокой квалификации. Тогда было бы понятно, для чего он здесь. Но когда ставят человека сомнительной профессиональной пригодности … А что касается Лоськова, он много сделал для клуба. Но я считаю, что лучше вернуться к варианту Семина.

- Юрий Палыч сказал после матча прессе, что готов вернуться в команду.

- Это был бы оптимальный вариант. Сёмин даст результат, я уверен. Пусть не сразу, но через какие-то время. По крайней мере, его заряженность и боевое настроение все изменят.

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- Следующий матч у «Локомотива» с «Химками». Что думаете об этой встрече?

- «Локомотив» потерпел крупное фиаско. «Химки» находятся в таком состоянии, что им нужны очки в обязательном порядке. Думаю, будет бескомпромиссная, боевая игра.

- Но провал «Локомотива» исключаете?

- Да. Такого быть не может.

Елена Григорьевская