Жирков одним словом описал своё состояние после полученной травмы в матче с «Локомотивом»

38-летний защитник «Химок» Юрий Жирков получил травму в матче 20-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива», из-за которой был заменён уже по ходу первого тайма. После матча футболист описал своё состояние одним словом.

«Как нога? Болит», – сказал Юрий Жирков журналистам, не пожелав продолжать общение с представителями СМИ.

Жирков был заменён на 34-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу «Локомотива». Химчане в итоге проиграли «железнодорожникам» на «РЖД Арене» со счётом 2:3, и остались на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе всего лишь 14 очков.